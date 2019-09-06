РИАМО - 6 сен. В пятницу на территории Московской области открылись семь новых супермаркетов, в них создано свыше 60 дополнительных рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Открытие магазинов в Подмосковье – это не только дополнительные инвестиции и налоги в бюджет региона, а также дополнительные рабочие места для жителей. Сегодня с открытием новых торговых объектов появилось более 60 дополнительных рабочих мест», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Сразу два магазина — «Магнит у дома» и «Магнит косметик» — открылись в Зарайске по адресу: 1-й микрорайон, дом 35.

Также новые торговые объекты появились в Домодедове (улица Академика Туполева, дом 3, корпус 1 - «Верный»), Одинцове (улица Садовая, дом26 – «Магнит у дома»), городском округе Воскресенск (поселок Белоозерский, улица Молодежная, дом 1А – «Магнит косметик»), городском округе Шатура (село Дмитровский Погост, улица Ленина, дом 12 – «Магнит у дома»), Коломне (улица Октябрьской революции - «Пятерочка»).

Еще один новый супермаркет «Верный» откроется 7 сентября в Ленинском городском округе по адресу: Видное, проспект Ленинского Комсомола, дом 9, корпус 3.

«В новых супермаркетах будет представлена широкая ассортиментная линейка наименований товаров, при этом доля подмосковной продукции превышает 40%», - добавил Посаженников.