РИАМО - 6 сен. Запуск Московских центральных диаметров позволит превратить прилегающие к ним территории в значимую часть столицы, потенциально привлекательную для жителей и бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов отметил, что территория в границах разработки МЦД обладает высоким градостроительным потенциалом.

«Значительная площадь, уникальное местоположение в черте города, обеспеченность скоростным внеуличным транспортом превращают эти территории в важнейшие для развития Москвы в части формирования транспортного каркаса, организации новых общественных центров, повышения эффективности использования городских территорий», – сказал Кузнецов.

Кроме того, с запуском диаметров город получит комфортные и освещенные подходы и подъезды к станциям.

«Общая площадь участков, которые благоустроят в рамках первых двух диаметров, составит 1020 гектар. Будут построены и реконструированы порядка 67 километров дорог, для стоянки велосипедного транспорта подготовят 47 площадок – все эти и другие мероприятия серьезным образом изменят облик прилегающих территорий», – уточнил главный архитектор столицы.

Институт Генплана города по заказу Москомархитектуры разрабатывает 21 проект планировки территорий (ППТ), прилегающих к МЦД: МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД‑2 Нахабино – Подольск, общей площадью порядка 2 тысяч гектар. Земельные участки, для которых будут разработаны ППТ, расположены вдоль Белорусского, Савеловского, Рижского и Курского направлений Московской железной дороги.

«Перед нами стоит первоочередная задача создать возле станций МЦД безопасную проницаемую среду. Сейчас мы наблюдаем уникальную ситуацию, когда транспорт из физического ограничителя становится, наоборот, той системой, которая повышает привлекательность территории», – добавил замруководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов.

Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект, представляющий из себя новое наземное метро, которое объединит формат пригородных электричек и столичного метрополитена. МЦД позволит соединить радиальные направления железной дороги и запустить сквозное движение комфортабельных электропоездов через центр Москвы.

Маршруты будут интегрированы в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут, пассажиры смогут осуществлять бесплатную пересадку между МЦД, метро и МЦК. Пуск первых двух диаметров запланирован на конец 2019 – начало 2020 года.

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