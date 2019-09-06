РИАМО - 6 сен. В «Мострансавто» завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», соревнования проходили на территории автоколонны №1417 в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Мы возрождаем традицию ежегодных конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов. Конкурс профмастерства – это площадка для демонстрации опыта, повышения роли и престижа профессии водителя. Уверен, что сегодняшние победители станут примером для наших новых сотрудников, а призы – стимулом добиваться высоких показателей, чтобы в следующем году принять участие в соревнованиях», – отметил гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Первое место занял водитель из Коломенского филиала Вячеслав Федоров. На втором месте – Антон Журавлев (Домодедовское ПАТП). Третье место у водителя из Шатурского ПАТП Виталия Стенькина.

В личном зачете по знаниям ПДД победу также одержал Федоров. В номинации «Личный зачет среди молодых водителей по скоростному маневрированию» (не старше 27 лет) победителем стал Дмитрий Пимкин (автоколонна № 1377 Балашихи). Приз зрительских симпатий достался Максиму Козлову (Солнечногорское ПАТП).

«Конечно, волновался, но был настроен на победу! Такие конкурсы повышают азарт стать лучшим в своем деле. На площадке собрался и постарался максимально аккуратно и четко выполнить все задания», – отметил Федоров, который работает в МАП №2 Коломна с 2016 года.

В состязаниях приняли участие 30 водителей из разных филиалов предприятия, продемонстрировав свои навыки и умения в части теоретических знаний правил дорожного движения, комфортного вождения и маневрирования на автобусе большой вместимости ЛиАЗ-5292. Победители получили денежные призы, кубки, медали, дипломы и вымпелы.

В «Мострансавто» ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди водителей. Сотрудники предприятия регулярно принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях.