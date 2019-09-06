РИАМО - 6 сен. В роддомах и перинатальных центрах Московской области на регулярной основе проводятся школы матерей, на занятия приглашаются все желающие — будущие мамы и папы, профессиональные няни, говорится в сообщении министерства здравоохранения Подмосковья.

«На занятиях в школах матерей участников мероприятия обучают правилам ухода за новорожденными, рассказывают о первых месяцах жизни малыша и мамы после появления на свет новорожденного, развеивают мифы о грудном вскармливании», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, на вопросы отвечают ведущие специалисты сферы родовспоможения, а это значит, что будущие родители из уст врачей узнают всю необходимую информацию.

Она отметила, такие школы проводятся еженедельно практически во всех роддомах и перинатальных центрах региона. Каждая медорганизация определила собственное расписание школы матерей. Ближайшие занятия состоятся в субботу в Жуковской больнице, а в понедельник — в Долгопрудненской.

Также по субботам в акушерских отделениях, родильных домах и перинатальных центрах Подмосковья проводятся дни открытых дверей. Специалисты готовы провести экскурсию по медорганизации, показать родильные блоки и палаты, ответить на интересующие вопросы и помочь определиться с выбором роддома.