РИАМО - 6 сен. В Коломне на набережной Дмитрия Донского торжественно открыли новый скейт-парк, в рамках церемонии прошли показательные выступления воспитанников школы «Метеор» и танцевального коллектива KolomnaBrothers, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Площадь нового скейт-парк составляет 400 квадратных метров. Он состоит из площадки для катания и пяти различных фигур для выполнения трюков на скейтбордах, самокатах и велосипедах. Его оснастили современным освещением и скамейками для отдыха.

«Экстремальные виды спорта всегда были популярны у молодежи. Три года назад губернатора Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил нам проработать вопрос о возведении скейт-парках в различных муниципалитетах региона. За два года мы построили уже более 30 таких объектов. Важно, что эта программа у нас не стоит на месте, подобные скейт-парки будут создаваться и дальше», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

По его словам, запросов на скейт-парки от молодых людей очень много, они хотят иметь цивилизованные условий для занятия экстремальными видами спорта.

«Открытия ждут сооружения в Одинцове, Наро-Фоминске, Реутове и Лыткарине. Все они разной компоновки – большие, на 800 квадратных метров или такие, как здесь, на 400 квадратных метров, которые можно с легкостью разместить в парковой зоне», - отметил Терюшков.

Он также подчеркнул, что все площадки подходят для занятий отделений спортивных школ, и напомнил, что скейтбординг отныне является олимпийской дисциплиной.