РИАМО - 6 сен. Московский зоопарк рассказал в «Яндекс.Дзен» романтическую историю об отношениях бобров Манюни и Вышела, которые однажды умудрились устроить в зоосаде пенную вечеринку с дезинфицирующим средством.

Юный бобр Вышел получил свое имя, потому что долго осваивался в зоопарке и боялся выходить в вольер. В зоосаде бобру было одиноко, ведь в природе эти животные живут семьями. Вышел не находил себе места и все плавал кругами около хатки.

«Вскоре из Петербурга прибыла Манюня – молодая бобриха. Пару бобров на несколько дней поместили во внутреннее помещение, чтобы процесс знакомства происходил под наблюдением зоологов. Молодые бобры явно понравились друг другу. Активно обнюхались и сразу же расположились в корыте. Точнее, в корыте уже была Манюня, а Вышел плюхнулся туда с размаху», - отмечается в посте.

«Героем» пенной вечеринки оказался специальный препарат для дезинфекции домиков и подстилок. Он абсолютно безвреден для животных, пахнет сосной и сильно пенится. Сотрудники зоопарка используют его в концентрации один миллилитр на 10 литров воды.

Пластиковая канистра с препаратом стояла на стальном стеллаже. Вышел ночью, осваивая пространство, толкнул его и канистра упала, однако осталась невредимой.

«Бобр притащил канистру к корыту с Манюней. Разгрыз крышечку. И выплеснул все пять литров препарата в 400 литров «любовной заводи». Превысив рекомендуемую концентрацию в 125 раз», - добавили в зоопарке.

Первое, что увидели утром сотрудники зоопарка – клоки пены из-под двери. Все вокруг пахло сосной, а в центре хвойной феерии блаженствовали бобры, которые явно поладили между собой. После вечеринки влюбленную пару торжественно перевели в вольер, а работникам зоосада пришлось в течение суток отмывать внутренние помещения.

Вышел и Манюня живут счастливо. В прошлом году у бобров родился первый детеныш, которому дали имя Сына. По неофициальному мнению сотрудников, Вышел – лучший отец зоопарка. Он постоянно сидел с ребенком и защищал Сыну от посягательств ветеринаров, а также всегда делился с ним едой.

Манюня вела себя иначе – она не обращала на детеныша особого внимания. А когда бобренок подрос, она могла на него зашипеть, как на конкурента.

«Месяц назад родились новые бобрята. Как это повлияет на жизнь в гостеприимном вольере – пока неизвестно. Ясно одно – скучно тут точно не будет», - заключается в публикации.