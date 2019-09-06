РИАМО - 6 сен. С 19 по 22 сентября подмосковные пекари представят десятки видов хлеба и раскроют секреты приготовления своих изделий перед публикой из 70 субъектов РФ и 50 стран мира на международном форуме «Хлеб, ты – мир!» в Калужской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковные мастера пекарного дела не только поделятся опытом хлебопечения, но и узнают, как сделать свою кулинарную продукцию еще совершеннее.

«Подмосковные мастера представят широкий ассортимент разнообразной, качественной и востребованной продукции - десятки видов хлеба - бездрожжевой, заварной, ржаной, ржано-пшеничный заварной бездрожжевой, из биомуки на закваске, цельнозерновой, из пшеничной и кукурузной муки. А также хлебобулочные изделия - печенья, пряники, пончики, пироги», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Уже известны компании региона, которые примут участие в форуме: «Каравай СВ», «Пять Хлебов», «Умный Хлеб», несколько крупных хлебопекарных предприятий и малых форм хозяйствования, а также «Колледж «Подмосковье» — крупнейшее профессиональное образовательное учреждение региона».

По словам главы Минсельхозпрода, подмосковные пекари поучаствуют в деловой программе по продвижению и популяризации их брендов. В частности, в кооперативной сессии, конгрессе Международного союза пекарей и кондитеров, в Открытом Кубке России по хлебопечению и 10-м Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России – 2019.

На форум приедут делегации из более 70 субъектов Российской Федерации, а также из 50 стран мира. Уже подтвердили свое участие руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Форум пройдет на базе этнографического парка-музея «Этномир». Он организован Центросоюзом РФ при поддержке правительства Российской Федерации.