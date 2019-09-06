РИАМО - 6 сен. На медиафасаде павильона Московских центральных диаметров ко Дню рождения столицы разместят 26-метровую открытку, также в самом павильоне будет организована обширная развлекательная программа, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Гигантская виртуальная открытка, длинной в 26 метров и высотой в 5 метров с изображением поезда «Иволга», сделана в фирменном стиле Дня города», - говорится в сообщении.

Государственный Дарвиновский музей и проект «Узнай Москву» принимали участие в подготовке развлекательной программы. Она начнется с мастер-классов, которые будут работать в павильоне 7 сентября с 14:00 до 16:00. В 17:00, начнется выступление участника проекта «Музыка в метро» Богдана Балалайкина, который исполняет современные российские и зарубежные хиты на балалайке.

«В рамках проекта Дарвиновского музея «Узнай, услышь, почувствуй» маленькие посетители смогут сыграть в игру и угадать птицу по перу и по голосу, а также узнать больше о пернатых жителях города», - отмечается в материале.

Кроме того, будет организована викторина «Узнай Москву» с вопросами о столице, ответив на которые посетители смогут получить в подарок сувениры от МЦД. Кроме того, проект «Узнай Москву» организует прямо в павильоне виртуальную экскурсию. С помощью интерактивной панели можно будет «посетить» дом Пашкова, гостиницу «Метрополь», Петровский путевой дворец.

Также при участии Дарвиновского музея в павильоне откроется экспозиция «Обитатели каменных джунглей». Посетители смогут узнать про особенности повадок животных в естественной среде обитания и полюбоваться рисунками художников с изображением городских обитателей. Работать выставка будет только 7 и 8 сентября.

Павильон Московских центральных диаметров находится в центре столицы, на площади у Киевского вокзала. Он работает с 09:00 до 21:00. Вход свободный. Записаться на ежедневные бесплатные экскурсии можно в разделе МЦД сайте Московского метрополитена.

МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск в скором времени откроют для пассажиров. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

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