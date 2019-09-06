РИАМО - 6 сен. 15 сентября в городском округе Серпухов на аэродроме «Финам» стартует крупнейший в серии GranFondoRussia велозаезд, из-за спортивного мероприятия будет ограничен проезд транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, с 09:00 до 15:00 15 сентября будет перекрыто движение по маршрутам Пущино – Каргашино, Михайловка – Пущино, Пущино – Волохово, Липицы – Новоселки. Водителям предлагается объехать данные участки по дороге Ланьшино – Михайловка – Селино – Пущино.

«Серия шоссейных велозаездов GranFondoявляется одной из самых масштабных в России. Подмосковье принимает заезды этой серии уже третий год подряд, и на каждом из этапов мы регистрируем более 1 тысячи участников. В Серпухове на финальном, шестом, этапе мы ожидаем порядка 2 тысяч велосипедистов», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Маршрут заезда пройдет через Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник и недалеко от города Пущино. Соревнования будут представлены тремя дистанциями — 30, 60 и 90 километров.

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