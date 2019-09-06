РИАМО - 6 сен. В связи с проведением путевых работ на участке Пушкино – Софрино – Хотьково на Ярославском направлении Московской железной дороги 7 сентября будут запущены компенсационные автобусы, сообщается на сайте АО «Центральная ППК».

С 15:00 субботы до 05:00 воскресенья на Ярославском направлении МЖД у ряда электричек и экспрессов изменятся график и количество остановок, некоторые поезда отменят, временное неудобство связано с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне Пушкино – Софрино – Хотьково. Автобусы будут курсировать на участках Пушкино – Заветы Ильича, Пушкино – Правда, Зеленоградская – Софрино.

«Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте», - говорится в сообщении.

Так, от станции Пушкино до платформы Заветы Ильича автобусы будут ходить с 14:30 до 22:30 каждый час. В обратном направлении с таким же интервалом они будут курсировать с 15:00 до 23:00. По маршруту от станции Пушкино до платформы Правда автобусы будут отправляться каждый час с 14:30 до 22:30, а в обратном направлении — с 15:00 до 23:00.

Компенсационные автобусы от остановочного пункта Зеленоградская до станции Софрино будут ходить каждый час 14:30 до 22:30 с промежуточной остановкой у остановочного пункта 43-й километр. По такому же маршруту с 15:00 до 23:00 автобусы будут ходить и в обратном направлении — от станции Софрино до Зеленоградской.

В ЦППК призвали пассажиров заранее ознакомиться с точным расписанием движения пригородных поездов. Сделать это можно на сайте компании, станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», которое доступно в AppStore и GooglePlay.