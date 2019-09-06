РИАМО - 6 сен. В Московской области могут провести эксперимент по созданию инфраструктуры для транспорта, работающего на сжиженном природном газе (СПГ), в том числе криоАЗС, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Речь о запуске СПГ-заправок зашла на международной выставки коммерческого автотранспорта Comtrans 2019. Подмосковье в качестве региона для реализации подобных проектов предложила корпорация развития Московской области (КРМО).

«КРМО провела переговоры с отдельными компаниями и предложила поддержку в реализации проектов строительства заправочных комплексов СПГ на территории Подмосковья. Интерес к области в отношении криоАЗС у игроков рынка, безусловно, есть, и мы рассчитываем, что пилотные проекты таких заправочных станций стартуют в Подмосковье в ближайшем будущем», - сказал заместитель генерального директора корпорации развития региона Александр Федоров.

Данная тема становится все актуальнее, появляется все больше проектов в данном направлении, которое, к тому же, все сильнее интересует крупных инвесторов. В развитии транспорта на СПГ заинтересованы как российские, так и иностранные производители.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что такие проекты могут способствовать сокращению издержек при автоперевозках, поэтому они очень интересны региону.

«Грузооборот автомобильного транспорта в Московской области в 2018 году составил более 26,2 миллиарда тонно-километров, или свыше 10% от всего грузооборота автотранспорта по России. Кроме того, в области развиты пассажирские автоперевозки – пассажиропоток только по автовокзалам и автостанциям региона в прошлом году составил 44,6 миллиона человек», - отметил Хромов.

Он также обратил внимание на то, что создание криоАЗС являются крайне интересными инвестиционным проектами, которые также позволят создать новые рабочие места.