РИАМО - 6 сен. Пациенткам женского отделения городской больницы Серпухова имени Семашко теперь смогут проводить исследования при помощи ультразвукового сканера экспертного класса, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Оборудование поставили в больницу в рамках областной программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Технологии позволяют обеспечивать высочайшее разрешение в каждой точке изображения», — отмечается в материале.

Ранее в Серпуховской центральной районной больнице после ремонта возобновил работу кабинет магнитно-резонансной томографии. Это избавило местных жителей от необходимости ездить на диагностику заболеваний в Подольск, с которой им приходилось мириться во время ремонта кабинета.