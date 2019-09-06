РИАМО - 6 сен. Объявлены пять финалистов международного конкурса на разработку артитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Проект реализуют для того, чтобы провести комплексный редевелопмент данного грузового двора и организовать на его месте новый современный городской квартал, выполненный в новейших архитектурных и градостроительных тенденциях в части формирования высококачественной среды для жизни, работы и досуга.

«Новый многофункциональный квартал должен сочетать в себе офисно-деловой центр ОАО «РЖД», современный жилой комплекс и другие неотъемлемые функции», — отметил Кузнецов.

Конкурсные предложения разработают следующие известные мировые компании и консорциумы: Skidmore, Owings and Merril (США), Nikken Sekkei (Япония), KCAP (Нидерланды), SVESMI (Нидерланды/Россия), UNK Project (Россия), RUGBC (Россия), MLA+ (Нидерланды) а также АМ «Сергей Кисилев и партнеры» (Россия).

Участок застройки располагается в пяти километрах от Кремля в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы, на пересечении ТТК и Проспекта Мира. С запада ограничен четвертой улицей Марьиной Рощи, с севера Рижским направлением железной дороги. Площадь территории застройки составляет 20,6 гектара.