РИАМО - 6 сен. Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов проинспектировал железнодорожные станции Одинцовского городского округа, которые войдут в состав Московских центральных диаметров (МЦД), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 22 августа 2019 года Госадмтехнадзор проводит проверки строящихся объектов Московских центральных диаметров», - говорится в сообщении.

В недавней проверке принял не только начальник Госадмтехнадзора, но и представители РЖД, МВД и администрации городского округа.

«На платформе станции Одинцово отмечено ненадлежащее содержание фасадов торговых объектов и объектов инфраструктуры, самовольное размещение информационных материалов. Комиссия обратила внимание на плачевное состояние ограждений, замусоренность территории», - сказал Баженов.

Он также отметил, что похожая ситуация наблюдалась и на станции Баковка, где также обнаружился провал асфальта прямо у билетных касс. Кроме того, на данном остановочном пункте были зафиксированы очаговые навалы мусора.

Проверка прошла и на железнодорожной станции Инновационный центр в поселении Новоивановское. Там обнаружилась замусоренность площадки, а также зафиксировано ненадлежащее содержание территории полосы отвода РЖД и повреждение ограждений.

Нарушения чистоты и внешний вид ограждений были отмечены инспекцией при посещении станции Немчиновка.

«Все замечания занесены в протокол объезда и подлежат скорейшему устранению со стороны ответственной за содержание данных участков ОАО «РЖД», - заключил Баженов.

Ранее по предписаниям Госадмтехнадзора на этих объектах уже было устранено 21 нарушение чистоты, порядка и благоустройства.