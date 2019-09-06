РИАМО - 6 сен. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу открыл парк рядом с Московским государственным строительным университетом (МГСУ) на востоке Москвы, на благоустроенной территории создали фонтан с подсветкой, скейт-амфитеатр и сцену для студенческих мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Альма-матер находится по адресу: Ярославское шоссе, дом №26. Парк могут посещать как студенты и преподаватели, так и все горожане. Отмечается, что парк обустроили в рекордно короткие сроки по проекту, созданному в самом МГСУ.

«В рамках проекта было выполнено гранитное мощение центральной площади, пешеходных аллей и дорожек общей площадью 32 тысячи квадратных метров. На центральной площади создан фонтан с системой автоматического управления и ночной подсветкой», — отмечается в материале.

На территории парка также оборудовали спортивную площадку, уличные тренажеры и велодорожку длиной один километр. Для удобства местных жителей в парке создан новый южный вход.

Для маленьких посетителей создали «мини-город» на необычной детской площадке.

Сцену с восьмиметровым логотипом строительного университета в будущем будет служить площадкой для концертов и массовых мероприятий.

При благоустройстве озаботились и вопросом парковки: для сотрудников готовы две открытых авто­стоянки на 123 и 52 парковочных места, оборудо­ванных системой автоматического доступа, а также зарядными станциями для электрических автомобилей и самокатов.

Для комфорта и безопасности посетителей в парке установлены 256 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками, 166 эргоно­мичных лавок (термоясень), 92 урны, 60 видеокамер и 45 точек для радиотрансляции. Оборудована система беспроводного доступа в сеть Интернет Wi-Fi.

В рамках озеленения уложено 40 тысяч квадратных метров газонов, дополнительно высажено 250 деревьев (в том числе с посадкой в октябре «в зиму») и шестью тысячами кустарников.

Кроме того, проект предусматривал капитальный ремонт фасадов и кровли учебных зданий МГСУ. На данный момент выполнены работы по очистке и облицовке мрамором фасадов учебных зданий, капитальному ремонту кровли и ограды, замене светопрозрачных конструкций, входные групп учебного корпуса (два холла), актового зала и здания ректората.

Сейчас рабочие завершают внешнюю отделку гранитом и мрамором корпуса поточных аудиторий «Ромашка» и учебно-лабораторного корпуса, монтаж элементов медиафасада на учебном корпусе и здании ректората, а также монтаж панорамного остекления и входных групп учебного корпуса с обратной стороны основного здания.