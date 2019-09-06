РИАМО - 6 сен. В Клину на Привокзальной площади завершается восстановление исторической часовни, накануне прошла торжественная церемония установки креста и купола, говорится в сообщении администрации городского округа.

Первую часовню на этом месте построили в 1866 году, но в 1977 году ее снесли. С инициативой восстановить религиозный объект выступили собственники расположенного на Привокзальной площади торгового центра «Дарья». Изначально здесь был лишь поклонный крест.

«Воссоздание Богородицкой привокзальной часовни - это знаменательное историческое событие для Клина. Путь к нему мы начали два года назад - во время празднования 700-летия нашего древнего города - по просьбе православной общественности. И вот свершилось! Порушенная святыня наконец-то вернулась на свое прежнее место и в своем первозданном виде», - сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Проект разработали с учетом сохранившегося фундамента прежней часовни площадью 5 на 5 метров и старых фотоизображений. Работами занималась, в том числе компания «МосПромМеталл», она изготовила из коррозийных материалов с применением лазерной резки купол, купольный барабан-основание и крест. Золотистая окраска была сделана с помощью технологии, используемой в авиакосмической промышленности.

Работы на объекте продолжатся — планируется также отделать гранитом входные ступени и цоколь, обустроить мраморный пол, установить центральную люстру и светильники. Также системой подсветки оборудуют крест и купол. Позже займутся уже деталями внутреннего убранства — проведут иконографическую роспись внутренних стен и фасадных ниш. Этим будут заниматься представители Клинского благочиния.

Планируется, что после окончательного завершения строительно-отделочных работ Богородицкая часовня будет официально приписана к клинскому Троицкому собору.