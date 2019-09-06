РИАМО - 6 сен. Бывший главный тренер российской сборной по футболу и команды ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что опыт Александра Кокорина и Павла Мамаева позволит им быстро восстановить физическую форму и вернуться в профессиональный спорт.

В скором времени осужденные после драки футболисты Кокорин и Мамаев выходят на свободу по УДО.

«Я думаю, что они опытные и им хватит месяца интенсивных тренировок. Я желаю им удачи и дальнейшего восстановления», - сказал Газзаев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он также подчеркнул, что наказание, скорее всего, пошло футболистам на пользу. Более того, по его мнению, оно стало «двойной мотивацией возвращения в большой спорт».

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев участвовали в потасовках, которые привели к травмам водителя Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Тогда отношении футболистов возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Побои», после чего их изменили на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Суд признал их виновными и назначил наказание со сроками в колонии, но накануне было принято решение об условно досрочном освобождении.