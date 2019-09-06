РИАМО - 6 сен. На территории бизнес-квартала «Арма» в центре столицы 7 сентября откроется интерактивный музей эмоций, его пространство поделено на залы, каждый из которых создает определенную эмоцию, сообщил РИАМО создатель и художник музея Алексей Сергиенко.

Все пространство музея поделено на отдельные зоны, которые объединены между собой коридорами. Каждая зона олицетворяет определенную эмоцию (агрессия, удивление, страх, радость, вдохновение и другие), а коридор – переход к ней. Экспозиция построена таким образом, что попадая в первый зал, необходимо пройти все семь, чтобы выйти.

«В комнате любви собраны около 200 признаний в любви от различных людей и я хочу собрать около миллиона признаний. Вот эти 200 я читал около часа», - отметил Сергиенко.

Создателем и художником музея является Алексей Сергиенко, лауреат премии МВД за лучший социальный проект России в 2019 году и автор более 146 проектов в сфере арт-бизнеса.

Музей в Москве является вторым в России по данной тематике. Первый музей эмоций находится в Санкт-Петербурге.

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