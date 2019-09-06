РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 сен. Новый аккордеон от губернатора Московской области Андрея Воробьева в пятницу вручили юному музыканту-виртуозу из Королева Николаю Старчикову, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Во время открытия хоровой школы «Подлипки» после капитальной реконструкции Воробьев пообщался с одним из воспитанников по классу аккордеон Николаем Старчиковым. Старчиков - юный виртуоз, дважды стипендиат премии губернатора Московской области, лауреат международных, всероссийских конкурсов и фестивалей.

«За его успехи Андрей Воробьев пообещал Коле подарить новый инструмент. Сегодня глава Королева Александр Ходырев передал подарок. Этот аккордеон долго ждали, он выполнялся по индивидуальному заказу специально для юного музыканта», - говорится в сообщении.

Глава Королева пожелал Старчикову новых творческих побед и вдохновения, а педагогам и родителям выразил слова благодарности за такого талантливого ребенка.