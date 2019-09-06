РИАМО - 6 сен. Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подчеркнул, что в деле футболиста рано ставить точку, он еще будет обжаловать вынесенный спортсмену приговор, сообщает Федеральное агентство новостей.

Футболист Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий ранее судом были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в 2018 году. Им назначили сроки заключения в колонии, но в пятницу было удовлетворено прошение Мамаева и братьев Кокориных об условно-досрочном освобождении. Решение суда вступит в силу 17 сентября.

«Безусловно, мы ждали принятия решения об условно-досрочном освобождении — для того, чтобы дальше уже в спокойной обстановке продолжать в кассационном порядке обжалование вынесенного приговора», — сказал Бушманов.

Он подчеркнул, что намерен добиваться справедливости и законности для того, чтобы окончательное решение соответствовало фактическим обстоятельствам дела, требованиям закона и требованиям обоснованности и справедливости.

Он также выразил надежду, что в отношении Александра Протасовицкого суд также удовлетворит прошение об условно-досрочном освобождении.

Одна драка с участием спортсменов произошла у гостиницы «Пекин», в ней пострадал водитель сотрудницы Первого канала. Вторая в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.