РИАМО - 7 сен. В Коломне в субботу состоится пятый благотворительный забег «Пульс добра», в этом году полумарафон будет приурочен к 90-летию Московской области, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Организатором забега выступает благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и администрации Коломенского городского округа.

«Участников забега ждет живописный маршрут, пролегающий через исторический центр города Коломна, и WorkOut-разминка от профессиональных тренеров и призеров олимпийских игр. Вместе с детьми на дистанцию выйдут любимые персонажи сказок. После забега юные спортсмены смогут принять участие в увлекательных мастер-классах и даже создать собственный мультфильм», - говорится в сообщении.

На территории будет работать игровой городок с батутами, лучным тиром, профессиональными аниматорами и аквагримерами.

Старт на дистанциях дадут известные общественные деятели и спортсмены: президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов, лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, саночник, многократный чемпион олимпийских игр Альберт Демченко, конькобежка, олимпийский бронзовый призер Екатерина Лобышева.

В юбилейном забеге «Пульс добра» примут участие около 200 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особыми потребностями из более чем 20 социальных учреждений России.

Гостей мероприятия в этот день ждут приятные сюрпризы: скидки на проживание в гостинице «Советская» по промокоду #ПульсДобра, скидки на посещение музеев Коломны и бесплатные экскурсии в коломенский кремль.

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