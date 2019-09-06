РИАМО - 6 сен. На Павелецкой площади в центре Москвы неизвестные напали на мужчину, произвели в его сторону выстрел из травматического оружия, отобрали сумку с деньгами и скрылись, злоумышленников ищет полиция, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В 18:01 в службу «02» поступило сообщение о разбойном нападении в районе дом №1 на Павелецкой площади. По предварительным данным, мужчина выходил из кредитно-финансового учреждения, когда на него напали двое неизвестных. Подозреваемые выстрелили в него из, предположительно, травматического оружия, после чего отняли сумку с крупной суммой денег и скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемых.