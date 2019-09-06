РИАМО - 6 сен. С начала 2019 года жителями Подмосковья было установлено десять тысяч газовых смарт-счетчиков, которые обладают высокой точностью и позволяют оплачивать газ исходя из фактического объема потребления вместо среднемесячного расхода, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Отмечается, что с каждым годом смарт-счетчике завоевывают все большую популярность. В 2018 году жители Подмосковья установили 16 тысяч приборов Smart GSM второго поколения, в 2019-ом планируется установить 22 тысячи.

«Современные счетчики отличаются рядом преимуществ, среди которых жители Московской области особенно отмечают удобство способа оплаты газа в Личном кабинете без необходимости посещения офисов, отсутствие погрешности показаний, а также возможность настройки автоплатежа», – отмечается в материале.

На данный момент установлены 192 тысячи смарт-счетчиков в регионе. Приборы обладают высокой точностью и позволяют оплачивать газ исходя из фактического объема потребления вместо среднемесячного расхода, а смарт-прибор с GSM-модулем автоматически передает показания в Мособлгаз, где происходит обработка данных и производятся начисления.