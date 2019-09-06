РИАМО - 6 сен. Россельхознадзор обнаружил опасного вредителя в прибывших в Подмосковье горшечных растениях цикламена из Венгрии, из-за чего пресек ввоз цветов на территорию региона, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Цветы осмотрели 26 августа на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «Логистический центр «Западные ворота». Найденный в них вредитель – западный цветочный трипс – внесен в перечень карантинных на территории России.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», — отмечается в материале.

Зараженные горшечные растения будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.