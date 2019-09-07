РИАМО - 7 сен. Подмосковных владельцев и любителей такс пригласили в субботу на всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» в музее-заповеднике «Мелихово», в ходе мероприятия для гостей проведут конкурсы, мастер-классы и концерты, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Организаторы приготовили программу для питомцев и для гостей. Они смогут поучаствовать в соревнованиях и выполнить интересные задания. Также запланированы спортивные мероприятия и выступление артистов оригинального жанра. Для желающих приобрести что-то на память будут продаваться сувениры по тематике связанные с коротконогими питомцами.

«Не все знают, что такса – это, прежде всего, охотничья собака, идеально приспособленная для работы в норе. Ее применяют при охоте на бобра, выдру, барсука, лисицу. Среди охотничьих пород такса самая маленькая и в то же время самая отважная и решительная», — отмечается в материале.

Таксы также очень коммуникабельны по природе. Собака не просто готова к тонкому контакту с хозяином, он для нее необходим. Если хозяин будет игнорировать представителей этой породы, она станет угрюмой, ворчливой и подозрительной. Может даже поступать назло, лишь бы вы обратили на нее внимание и поговорили с ней.

Организаторы мероприятия напомнили, что любителем этой породы был сам Антон Чехов. В 1893 году ему сделали долгожданный презент в виде двух такс. Он дал им медицинские клички – Хина и Бром, которые составляли неотъемлемую часть жизни литератора.

Фестиваль «Таксы Чехова» начнется в 13:00 и пройдет при поддержке Фонда нуждающихся такс.

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