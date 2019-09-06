РИАМО - 6 сен. Пользователи портала поставщиков Москвы опробовали облачную подпись, которая позволяет подписывать документы через смартфоны, ноутбуки и планшеты, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Новую возможность успешно проверили на деле бизнесмены из различных регионов России. Новый инструмент имеет высокий класс защиты: ключи находятся в облачном хранилище, в специальном аппаратном модуле безопасности.

«Это избавляет владельца облачной подписи от рисков потерять ключ или скомпрометировать его. Кроме того, мобильное приложение, с помощью которого подтверждаются криптографические операции, а также сама технология облачного хранения закрытых ключей электронной подписи сертифицированы ФСБ», — отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, первые итоги использования облачной подписи показали практичность и удобство этого инструмента.

«Поставщики, работающие с порталом, подписывали документы с помощью облачной подписи через смартфоны, ноутбуки и планшеты. Они использовали ее для публикации оферт и подписания контрактов. При этом на то, чтобы подписать облачной подписью документы, у них уходило не больше пары минут», — сказал Дегтев.

Он добавил, что наличие облачной подписи позволяет работать с порталом поставщиков из любой точки мира, убирая жесткую привязку к стационарному рабочему месту.

Заявки на оформление облачной электронной подписи уже оформили поставщики не только из Москвы, но также из Московской области, Санкт-Петербурга и Пермского края. По результатам тестирования сложностей с использованием нового инструмента выявлено не было.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы. Он способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, дает возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

На портале зарегистрированы более 154 тысяч поставщиков из всех регионов России, более 90% из зарегистрированных пользователей – представители малого бизнеса. Объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.