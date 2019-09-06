РИАМО - 6 сен. Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова заказал поставку биоакустических установок с блоком управления, отпугиватель птиц «Зеркальные шары» для аэропорта Жуковский, следует из данных на сайте госзакупок.

За систему отпугивания в районе аэропорта Жуковский отвечает ЛИИ имени М.М. Громова.

Согласно договору, опубликованному на сайте, поставщику ООО «Ладья» предстоит поставить три биоакустических прибора для защиты от птиц Bird Gard Super Pro AMP, блок управления биоакустического отпугивателя птиц Bird Gard Super Pro AMP, семь отпугивателей «Зеркальный шар» (50 сантиметров).

Стоимость оборудования составила чуть более 1,2 миллиона рублей.

В августе после вылета из аэропорта Жуковский Airbus А-321 совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе из-за попадания в двигатель птиц. В происшествии пострадали 23 человека.

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