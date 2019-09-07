РИАМО - 7 сен. В субботу и воскресенье на Ярославском направлении МЖД у ряда электричек и экспрессов изменятся график и количество остановок, некоторые поезда отменят, временное неудобство связано с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне Пушкино – Софрино – Хотьково, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Эти работы выполнят, чтобы гарантировать на данном участке безопасность и надежность перевозок. На ремонтируемом участке железнодорожники организуют движение поездов по одному пути в реверсивном режиме.

«В связи с этим из расписания выведут некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Пушкино, Красноармейск, Софрино, Сергиев Посад и Александров», — говорится в сообщении.

Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Как уточняется на сайте ЦППК, в субботу днем на Ярославском направлении будут курсировать компенсационные автобусы. Они назначены на время путевых работ на участке Пушкино - Софрино - Хотьково. Автобусы будут курсировать на участках Пушкино - Заветы Ильича, Пушкино - Правда, Зеленоградская - Софрино. Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте.

Работы по развитию инфраструктуры запланировано провести с 15:00 субботы до 05:00 воскресенья.