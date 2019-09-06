РИАМО - 6 сен. В четверг, 12 сентября, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится брифинг начальника отдела по борьбе с картелями Московского областного УФАС России Георгия Рогозы.

Выявление и пресечение антиконкурентных соглашений, в том числе картельных, является приоритетной задачей антимонопольной службы. Для этого в Московском областном УФАС России был создан отдел по борьбе с картелями.

В ходе мероприятия спикер подведет итоги работы отдела за истекший период 2019 года и озвучит статистические данные по результатам рассмотрения заявлений и дел о нарушении антимонопольного законодательства на территории Московской области в части заключения картельных соглашений.

Также Георгий Рогоза расскажет о методах борьбы и способах выявления антимонопольным органом антиконкурентных соглашений и напомнит об ответственности, предусмотренной для участников картельных сговоров.

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