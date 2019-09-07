РИАМО – 7 сен. В субботу в столице начнутся праздничные мероприятия в честь Дня города, 872-летие Москвы отметят на 1,5 тысячах площадок концертами, мастер-классами, спектаклями, а вечером горожан и гостей столицы ждет красочный салют.

Праздничная программа

© пресс-служба департамента культуры города Москвы

Ко Дню города подготовили масштабную культурную программу, которая будет проходить у храма Христа Спасителя, в парках «Зарядье», «Музеон», на Цветном бульваре, Поклонной горе и Арбате.

Праздничные площадки также будут работать в каждом округе столицы. На них исполнят и популярную, и академическую музыку, организуют образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления.

В центре города празднование посвятят 80-летию ВДНХ. На Тверской и прилегающих улицах пройдут спектакли, концерты, экскурсии, лекции и многое другое. Жители и гости столицы смогут увидеть копии главных достопримечательностей ВДНХ - скульптуры «Рабочий и колхозница», фонтанов «Золотой колос», «Каменный цветок», «Дружба народов» и других.

В День города музеи департамента культуры Москвы будут работать бесплатно. Праздничные мероприятия, концерты и выставки пройдут на 80 площадках.

Вечером в субботу дадут более 70 тысяч залпов салюта. Фейерверк начнут запускать в 21:00, его можно будет посмотреть практически из любой части города.

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Как будет работать общественный транспорт

С 05:30 7 сентября и до 01:00 9 сентября метро и МЦК будут работать в круглосуточном режиме без перерывов. Поезда на Московском центральном кольце в ночь на 8 сентября совершат дополнительно 160 рейсов. «Ласточки» будут ходить каждые 10 минут.

Наземный транспорт будет работать в субботу по расписанию выходного дня (будет изменено движение 29 маршрутов), а 8 сентября – по графику буднего дня (будет изменено движение 14 маршрутов).

Ночью пассажиры смогут воспользоваться 13 автобусными маршрутами.

Пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня без дневного перерыва. Будет действовать тактовый график с добавлением поездов и остановок.

Ограничения движения и парковки

© сайт мэра Москвы

Для празднования Дня города перекрыли участки улиц Тверской (от Пушкинской площади до Охотного Ряда) и Моховой (от Тверской улицы до Большой Никитской улицы), улицу Охотный Ряд и некоторые прилегающие участки.

В субботу из-за фейерверка с 20:50 до 21:10 перекроют площадь Васильевского Спуска, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных.

Основные ограничения снимут утром 9 сентября. Частичные ограничения сохранятся до утра 10 сентября.

Автомобилистов призвали внимательно выбирать места для парковки, так как из-за ограничений движения некоторые парковочные места недоступны. В субботу парковка в городе платная. 8 сентября оставить авто на городской парковке можно будет бесплатно.

Безопасность и городские службы

ГУ МЧС России по Москве в День города будет работать в усиленном режиме. Дежурить будут 1,1 тысячи спасателей. Водные объекты будут патрулировать в усиленном порядке.

В преддверии праздника было организовано круглосуточное дежурство всех служб городского хозяйства. Всего сформировано 1365 аварийных бригад. Подготовлены 2,6 тысячи аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения. Усилены меры антитеррористической защиты объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

На выходных из-за праздника в столице ограничена продажа спиртных напитков. Алкоголь, а также газировку и соки в стекле нельзя будет купить в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых гуляний. Продажа спиртного также будет ограничена в местах запуска салютов.

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