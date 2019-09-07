РИАМО - 7 сен. За сутки до единого дня голосования в Москве и Подмосковье наступил день тишины, это значит, что с 00:00 субботы запрещена любая предвыборная агитация: распространение листовок, показ роликов, дебаты кандидатов и встречи с избирателями.

Завтра москвичи будут выбирать депутатов Мосгордумы, а жители Подмосковья - депутатов своих городских округов.

В Москве готовятся к открытию более 3,6 тысячи избирательных участков, однако некоторые жители смогут проголосовать онлайн – на этих выборах в столице впервые используют систему электронного голосования. Она будет применена в трех избирательных округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Москвичи, пожелавшие проголосовать с компьютера или мобильного устройства, заранее подавали властям соответствующее заявление. Всего на попадание в Мосгордуму претендуют более 200 кандидатов.

В Подмосковье в воскресенье состоится 31 избирательная кампания. Жители выберут муниципальных депутатов, общее количество кандидатов в регионе составляет около 2,5 тысяч.

На территории Московской области будут работать около 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. Безопасность на избирательных участках обеспечат более 6,4 тысячи человек – это полицейские, кинологи, ЧОПовцы и дружинники.