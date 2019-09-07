РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. На Дне городского округа Люберцы можно будет посетить выставку ретроавтомобилей, начало всех праздничных гуляний в 10:00.

В нынешнем году подмосковным Люберцам исполняется 396 лет.

Одним из ярких событий станет участие в празднике холдинга «Вертолеты России». Любителей техники привлечет выставка ретроавтомобилей «Люберцы – мир автотранспорта». Экспозиция старинных машин будет открыта на территории Дворца спорта «Триумф».

По случаю дня рождения города и округа люберчан и гостей будут ждать выступления творческих коллективов, тематические мастер-классы, спортивные мероприятия, фотозоны, увлекательные квесты и флешмобы.

В 21:00 в Люберцах и поселках округа будет дан праздничный салют.