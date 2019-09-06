РИАМО - 6 сен. На месте обрушения заброшенного здания в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского городского округа убрано 340 кубометров завалов для прохода к основному месту обвала, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Обрушение здание, принадлежавшего детскому лагерю, в Новой Шурме произошло 5 сентября, когда рабочие проводили демонтаж. Уже вечером были определены предполагаемые места нахождения тел рабочих.

«С нарастающим итогом убрано 370 кубометров от фасада здания для прохода к основному месту завала», - говорится в сообщении.

На данный момент работы по разбору завалов продолжаются, спасатели четырех групп трудятся посменно, по 30 минут. Для мониторинга ситуации на месте инцидента активно используются беспилотные летательные аппараты.

К разбору завалов привлечены 47 единиц техники и 157 человек, в том числе от МЧС — 25 единиц техники и 111 человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.