РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 сен. В субботу певец Доминик Джокер выступит в поселке Красково Люберец в честь Дня города, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Доминик Джокер выступит в поселке Красково. Концерт будет проходить между улицей 2-я Заводская и улицей Школьная. Начало в 18:00», – говорится в сообщении.

Также на Дне города выступит группа «Балаган-Лимитед» в песелке Малаховка. Начало в 18:00.

В 21:00 прогремит праздничный салют.