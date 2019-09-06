РИАМО - 6 сен. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ООО «Лион» в Ногинске приостановили оформление партии рыбных консервов весом 13,824 тонны поступившей из Таиланда, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что в пункте 1.10 («Пункт пересечения границы Российской Федерации») ветеринарного сертификата указан не существующий пункт пропуска «NOGINSK.RUSSIA», тогда как груз прошел пункт пропуска на внешней границе ЕАЭС - МАПП «Шумилкино», - отмечается в материале.

Также в пункте 2.8 («Условия хранения и перевозки») ветеринарного сертификата указано: «температура окружающей среды», тогда как на маркировочных этикетках товара значится: 0 градусов - плюс 25 градусов. Груз задержан.