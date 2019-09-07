РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 7 сен. Заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов выступит на Дне города в Дзержинском в субботу, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Денис Майданов выступит 7 сентября на площади Дмитрия Донского. Начало его выступления в 18:00», – говорится в сообщении.

Также на Дне города выступит группа «Кар-Мэн», она выйдет на сцену в 20:15.

В 21:00 прогремит праздничный фейерверк.