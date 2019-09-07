РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 сен. В субботу жители подмосковного Королева смогут пройти диспансеризацию в День города.

Медицинский пункт на стадионе «Вымпел» будет работать с 13:00 до 17:00.

Ведущие специалисты отделения медицинской профилактики Королевской городской больницы проведут для всех желающих скрининговые исследования, в том числе контроль уровня сахара крови, артериального давления, замеры антропометрии и прочие исследования, которые будут назначены в зависимости от возраста пациента и собранного анамнеза.

Диспансеризацию также можно пройти во всех городских поликлиниках, для этого необходимо обратиться к участковому терапевту или в отделение медицинской профилактики в часы работы поликлиники.