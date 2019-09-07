РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 7 сен. В субботу в подмосковном Дзержинском пройдет праздничное шествие в честь Дня города, оно пройдет на площади Дмитрия Донского, сообщается в Instargram-аккаунте управления развития образования и отраслей социальной сферы администрации горокруга.

«Седьмого сентября на площади Дмитрия Донского с 10:30 до 11:55 пройдет построение колонн. С 12:00 до 13:30 пройдет праздничное шествие коллективов предприятий и учреждений города. Далее пройдет церемония награждения», – говорится в сообщении.

С 15:00 будет выступать Губернаторский оркестр Подмосковья. С 16:00 до 21:00 пройдет праздничный концерт, в 21:00 прогремит 10-минутный праздничный фейерверк.

У храма Макария Невского с 14:00 разместится выставка одного из автосалонов. Можно будет пройти тест-драйв. На площади Торгового центра с 15:00 до 17:00 пройдет концерт. На стадионе «Орбита» в 12:00 начнется первенство Московской области по футболу среди женских команд. В 14:00 там стартует спортивный праздник.

В сквере имени Александра Пушкина с 15:00 до 17:00 пройдет литературно-музыкальный салон.