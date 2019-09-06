РИАМО - 6 сен. На День города в столичном метро по просьбе правоохранителей могут вводиться ситуативные ограничения на вход и выход на станцих, которые располагаются с местами массовых гуляний, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«В День города по просьбе полиции на станциях мосметро, прилегающих к местам празднования, возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», - говорится в сообщении.

В столичном метро также призвали пассажиров соблюдать правила пользования метрополитеном и заблаговременно позаботиться о приобретении билетов на обратную поездку, ведь это может сэкономить время в пути.

Кроме того, в мосметро напомнили, что на некоторых турникетах можно заплатить за проезд обычной банковской картой.

В честь Дня города 7 и 8 сентября владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро или по Московскому центральному кольцу всего за один рубль, также до конца года проезд по карте будет стоить 27 рублей.

День города отметят в Москве на предстоящих выходных. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ. В центре и всех округах столицы пройдет множество самых разнообразных мероприятий для детей и взрослых. В субботу также прогремит праздничный салют.