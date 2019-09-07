РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 сен. В подмосковных Люберцах в субботу проведут матч первого тура первенства России по мини-футболу.

Спортивное мероприятие пройдет во Дворце спорта «Триумф». На игровом поле сразятся две молодежные команды конференции «Запад».

Команда «Газпром-Югра-дубль» на домашней площадке встретится с мини-футбольным клубом «Деловой Партнер» из Великого Новгорода. Начало матча в 15:00.

Дворец спорта находится по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4.