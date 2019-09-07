РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 сен. В Центральном парке подмосковных Люберец в субботу пройдет выставка-пристройство приютских собак «Забери меня домой», их можно будет забрать домой.

Выставка начнется в 11:00, в ней примут участие 30 собак.

Вход свободный.