РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 сен. В Центральном парке подмосковных Люберец в субботу пройдет выставка-пристройство приютских собак «Забери меня домой», их можно будет забрать домой.
Выставка начнется в 11:00, в ней примут участие 30 собак.
Вход свободный.
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РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 сен. В Центральном парке подмосковных Люберец в субботу пройдет выставка-пристройство приютских собак «Забери меня домой», их можно будет забрать домой.
Выставка начнется в 11:00, в ней примут участие 30 собак.
Вход свободный.
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