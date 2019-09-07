РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. В субботу в летнем кинотеатре под открытым небом в парке Талалихина Подольска покажут мультфильм «Три богатыря и наследница престола», сообщается в группе «Мособлкино» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в августе бесплатные кинопоказы в летних кинотеатрах Подмосковья посетило около 11 тысяч человек.

«В Подольске 7 сентября в парке Талалихина пройдет показ мультфильма «Три богатыря и наследница престола». Начало киносеанса в 19:30. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Ключевым событием проекта в сентябре станет творческая встреча с талантливым актером Евгением Ткачуком, одним из самых успешных и востребованных молодых артистов в России, и специальный показ художественной драмы «Ван Гоги» – одной из лучших драматических историй этого года. Мероприятие пройдет 8 сентября на новой площадке проекта – в Пестовском парке микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха.