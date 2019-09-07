РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 сен. День города в подмосковном Королеве отметят в субботу, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Основной площадкой праздника станет стадион «Вымпел».

«Уважаемые королевцы и гости города! Приглашаем вас 7 сентября на праздник, посвященный Дню города «Город твоих побед!». Вас ждет много интересных сюрпризов, выступления известных артистов, традиционный праздничный салют. Ждем всех!» – говорится в сообщении.

С 12:00 до 22:00 на стадионе выступят городские творческие коллективы, звезды российской эстрады, хор Турецкого, вечером состоится лазерное шоу.