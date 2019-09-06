РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 сен. В микрорайоне Павшинская пойма Красногорска благоустроят береговую линию Москвы-реки, здесь построят двухуровневую пешеходную набережную и спуски к воде, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области проведены торги, по итогам которых администрацией городского округа Красногорск заключен соответствующий госконтракт, в рамках которого для комфорта жителей будет выполнен ряд работ», – говорится в сообщении.

В частности, проведут вертикальное берегоукрепление левого берега Москвы-реки. Здесь построят двухуровневую пешеходную набережную переменной ширины. На нижнем уровне предусмотрена велодорожка.

Кроме того, на набережной появятся 4 лестницы, спускающиеся к воде, площадки для отдыха с деревянным покрытием и пассажирский причал для речных судов.

«Благоустройство территории также включает в себя установку малых архитектурных форм и озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников, устройством цветников, посев трав. Комфортный досуг жителям микрорайона, да и всему Красногорску гарантирован!», – заключается в сообщении.