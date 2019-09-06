РИАМО - 6 сен. На СВХ ООО «Крокус Интерсервис» в Одинцовском округе приостановили оформление партии кормовых добавок весом 19,5 тонн, поступившей из Бельгии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: в сертификатах анализа не указаны даты их оформления; в одном сертификате анализа указана дата изготовления продукции - 18.07.2019, тогда как фактически на этикетке стоит дата 19.07.2019», - отмечается в материале.

Также компонентный состав кормовой добавки «Густи Плюс», указанный на маркировочных этикетках, не соответствует указанному в разрешении Россельхознадзора и в Государственном реестр ветеринарных препаратов, зарегистрированных в Республике Беларусь. Груз задержан.