РИАМО - 6 сен. На празднование Дня города на различных ярмарках Подмосковья можно будет посетить гастро- или благотворительный фестиваль, концерт, «Аллею первоклассников» и праздник профессий, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Так, например, в городском округе Шатура 7 сентября пройдет праздничная ярмарка, приуроченная ко Дню города. На ярмарке будут представлены товары как локальных производителей, так и представителей соседних областей и регионов.

«В 17:00 в сквере «Олимпийский» в рамках ярмарочных мероприятий будет проходить гастрономический фестиваль. Для гостей приготовят шашлыки, салаты, закуски, гамбургеры, картофель, выпечку, блинчики с разными наполнителями, кукурузу, яблоки в карамели и многое другое», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

В 18:00 состоится благотворительный фестиваль, в котором можно будет поучаствовать в мастер-классах, купить сувениры, поделки, куклы ручной работы. Для детей будут организованы аттракционы, приготовлены сладкие угощения — яблоки в карамели, сладкая и соленая вата, попкорн.

С 20:00 до 22:00 в рамках мероприятия состоится праздничный концерт профессиональных артистов, закончится праздничная программа фейерверком. Ожидаемое количество посетителей более 2,2 тысячи человек.

В городе Дубна 7 сентября в парке семейного отдыха состоится детский праздник «Дети – наше будущее», в рамках которого будет организована праздничная ярмарка.

В рамках мероприятий детей познакомят с будущими профессиями и новыми технологиями. В 12:00 в Дубне откроется «Аллея первоклассников - 2019».

Одновременно с «Аллеей первоклассников» начнет работу и «Праздник профессий». Ребята смогут выбрать профессию-мечту: врач, строитель, полицейский, криминалист, летчик, спасатель, парикмахер, инженер, ведущий, физик или повар. Всего более 40 площадок. В течение всего дня на сцене гостей ждет научное шоу, шоу мыльных пузырей и развлекательная программа.

На ярмарке будет представлено много специализированных товаров для детей, школьные товары, развивающие, детские игрушки, одежда, а также будут работать торговые точки по продаже сладкой ваты, мороженого, выпечки, а также точки общепита.

В Химках 7 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею города, в рамках которых будет организована праздничная торговля и гастрономический фестиваль «О, да! Еда! Химки 80 лет!». Также праздничная ярмарка пройдет в Королеве.

Во Власихе по адресу: улица Маршала Жукова, около дома №4А, в эти выходные пройдет тематическая ярмарка выходного дня «Социальная». На ярмарке будут представлены товары народного потребления, мясная и молочная продукция, свежая и замороженная рыба, свежие овощи и фрукты, ряд товаров (помидоры, огурцы, картофель, лук, морковь, свекла) будет реализовываться по специальным социальным ценам. В качестве музыкального сопровождения подготовлено выступление ансамбля «Любо-Мило».

В Солнечногорске и Фрязине пройдут «Школьные базары», где будут представлены школьные товары, канцелярия, книги, развивающие игры, школьная форма, обувь, рюкзаки и много другого.

На социальной ярмарке «Ценопад» в Чехове покупатели смогут приобрести ряд продуктов со скидкой до 70%. На этот раз в категорию «ценопадный продукт» попало более 20 наименований продуктов.

Посаженников отметил, что полный перечень ярмарок с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте министерства потребительского рынка и услуг Московской области.