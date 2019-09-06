РИАМО - 6 сен. В селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья» продолжается капитальный ремонт школы, начатый еще 15 апреля 2019 года, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру строительного комплекса Подмосковья Руслану Тагиеву проконтролировать проведение капитального ремонта в учебном заведении.

«К концу сентября школа должна быть сдана. Я знаю, дети ездят сейчас за семь километров на автобусах в село Подхожее. Вскоре они смогут учиться в современном комфортном здании рядом с домом», - сказал Воробьев.

Школу в селе Мочилы не ремонтировали почти 40 лет. Сейчас же здесь меняют системы отопления, водо- и электроснабжения. Работы по обустройству учебных помещений, входных групп и спортзала почти завершены, также отремонтирована кровля, обновлены окна. Кроме того, благоустраивается пришкольная территория, в настоящий момент меняется асфальтовое покрытие и ограждения.

Обновленное здание рассчитано на 392 места. После открытия в школе будут учиться 69 школьников. Также здесь расположится детский сад «Светлячок», в который ходят 33 ребенка.