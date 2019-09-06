РИАМО – 6 сен. Персонаж Человек-паук исчезнет из фильмов американской киностудии Marvel в ближайшее время, однако может появиться в картинах новой киновселенной у Sony Pictures, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эта информация прозвучала из уст главного исполнительного директора Sony Pictures Тони Винчикерры. На саммите Entertainment&Technology он заявил, что впереди долгая жизнь. Эта реплика вселила некоторое зерно надежды в авторов американского еженедельника о кино, театре и шоу-бизнесе Variety, которые ожидают увидеть Человека-паука во вселенной Marvel в будущем.

«По словам руководителя Sony Pictures, студии (Sony Pictures и Marvel – ред.) не относятся друг к другу враждебно, хоть и не удалось заключить сделку. Причиной разногласий между компаниями стал контракт, согласно которому прибыль между студиями должна была делиться пополам», — говорится в сообщении.

Винчикерра анонсировал планы Sony Pictures относительно создания собственной киновселенной, в которой будут задействованы герои из мира Человека-паука.

Ранее фанаты персонажа сообщили о том, что намерены брать штурмом офисы Sony Pictures, чтобы он вновь появился в фильмах, снимаемых Marvel. Они собираются 19 октября этого года прийти в офисы компании в Нью-Йорке и Калвер-Сити, облаченные в костюмы Человека-паука и устроить мирную акцию.