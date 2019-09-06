РИАМО – 6 сен. В Москве завершился третий Климатический форум городов, в течение двух дней в парке «Зарядье» российские и зарубежные эксперты, представители власти и бизнеса обсуждали различные аспекты изменений климата, а также знакомились с лучшими инициативами по внедрению природоохранных технологий.

Как рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, в рамках мероприятия столичные власти подписали соглашение со Всемирной организацией здравоохранения и присоединились к инициативе по развитию экотранспорта «Зеленые улицы зеленых городов». Участники Климатического форума обсудили влияние на климат транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Кульбачевский также рассказал, что в Москве основным загрязнителем воздуха является автотранспорт – на него приходится 90% выбросов. «Вклад» промышленных предприятий составляет только 10%, тем не менее столичные власти проводят серьезную работу, направленную на соблюдение современных экологических стандартов на производстве.

«Московский нефтеперерабатывающий завод находится в центре тотальной реконструкции. ТЭК – топливно-энергетический комплекс – подвергается тоже определенным, скажем так, изменениям. Ну и естественно, сооружения «Мосводоканала» – Курьяновские, Люберецкие – тоже в последнее время реконструированы и свои экологические параметры улучшили в разы», - сказал Кульбачевский.

Выступавшие на климатическом форуме эксперты сошлись во мнении, что Москва следует лучшим международным трендам в сфере экологии. Кроме того, участники форума высоко оценили программу экологического развития Московского НПЗ «Газпром нефти».

В рамках панельной сессии «Экологическая модернизация промышленности и инфраструктуры городов: роль лидеров» специалисты МНПЗ представили экспертам программу развития предприятия, цель которой - достижение лучших стандартов экологической и производственной безопасности.

«Экологический курс развития Московского НПЗ включает широкий спектр мер, которые уже позволили снизить общее воздействие на окружающую среду вдвое, а к 2021 году - еще на 50%. Ощутимый эффект дает рециклинг воды: благодаря работе биологических очистных сооружений «Биосфера» больше 80% воды возвращается в производство», - отметил руководитель программы экологической модернизации МНПЗ Юрий Ерохин.

По его словам, внедрение наилучших доступных технологий и планомерное снижение влияния на окружающую среду являются обязательным элементом обновления предприятия. Эта работа также вносит вклад в улучшение столичного климата.