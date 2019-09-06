РИАМО - 6 сен. В Подмосковье в 2019 году соберут больше овощей и технических культур, хотя в целом в агропромышленном комплексе наблюдается уменьшение объема урожая, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Всего в текущем году планируют собрать 340 тысяч тонн картофеля, а также 40 тысяч тонн техкультур. Кроме того, будет собрано 350 тысяч тонн зерна и 305 тысяч тонн овощей из открытого грунта. Сам губернатор сел за руль комбайна в Серебряных Прудах и собрал 120 центнеров кукурузы.

«Приятно, что абсолютное большинство полей в Московской области засеяно, готово к сбору урожая. В этом году по нашей территории прошли обильные дожди, поэтому, в целом, мы имеем уменьшение объема урожая. Зато качество зерновых выше», - сказал Воробьев.

Он отметил, что для властей важной задачей является оказание помощи сельхозпроизводителям, предоставлять субсидии на покупку такой техники.

«Я не впервые сел за руль комбайна, сегодня убирал кукурузу. Здесь техника очень высокого качества, она дает высокую эффективность в сельском хозяйстве», - отметил губернатор.

Сбор технических культур, а также зерновых и зернобобовых продлится в Московской области до 1 октября, а овощей и кукурузы — до 1 ноября.

«Сегодня мы идем с хорошей динамикой по заготовке кормов, опережаем показатели прошлого года. За кормовую составляющую молочного животноводства Подмосковья можно быть спокойными - животные получат полный рацион в хорошем качестве», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Так, на данный момент уже заготовлено 855 тысяч тонн грубых кормов, к которым относятся солома, сено и мякина, и более 720 тысяч тонн сочных кормов — корнеплода, силоса и сенажа. Площадь посева кормовых культур в 2019 году была увеличена на 5,5 тысяч гектаров.

Также губернатору продемонстрировали сельхозпродукцию, которую производят в Серебряных Прудах, в том числе на предприятии «Фермы Роста», в структуру которых входят животноводческий комплекс и молокоперерабатывающий завод, обеспеченные современным оборудованием. В скором времени здесь также запустят линию производства творога. В данный проект инвестируют 200 миллионов рублей.